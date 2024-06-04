Директор Level Home Середенкова рассказала, что полностью избежать плановых отключений горячей воды невозможно

Генеральный директор Level Home Татьяна Середенкова в разговоре с изданием Life рассказала, что полностью избежать плановых отключений воды невозможно, это касается в том числе и новостроек.

Дело в том, что в теплосетях время от времени проводят испытания для обнаружения аварийных мест.

«В период отключения горячей воды на теплосетях производят испытания повышенным давлением, чтобы выявить слабые места, а также произвести ремонтные работы», — пояснила Середенкова.

Техническое обслуживание оборудования нужно проводить с определенной периодичностью абсолютно в каждом доме, добавила эксперт. Середенкова отметила также, что жители не почувствуют неудобств в тех домах, где предусмотрены индивидуальные автономные системы теплоснабжения.