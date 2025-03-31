Директор компании «Жилфонд» Чернокульский: с 1 апреля семейная ипотека станет доступна на вторичном рынке

С 1 апреля 2025 года условия программы «Семейная ипотека» расширятся, предоставляя семьям возможность приобретать жилье не только в новостройках, но и на вторичном рынке. Об этом рассказал директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский в беседе с « Известиями ».

По его словам, соответствующие изменения направлены на поддержку семей с детьми, проживающих в населенных пунктах с ограниченными возможностями для возведения новых жилых объектов.

«Можно порадоваться за семьи, живущие в регионах с небольшим объемом строительства, — у них появится возможность приобрести квартиру на льготных условиях, а не по рыночной ставке с неподъемным для большинства людей в регионах ежемесячным платежом», — пояснил эксперт.

Основные параметры одобрения семейной ипотеки останутся прежними: кредиты предоставляются семьям с хотя бы одним ребенком возрастом до шести лет включительно, максимальная сумма займа — шесть миллионов рублей под 6% годовых сроком до 30 лет при первоначальном взносе не менее 20%.