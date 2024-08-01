Директор компании «Кронфорт»: сдача квартиры в аренду обеспечит стабильный доход

Сдача недвижимости в аренду, если правильно выбрать объект, позволит обеспечить владельцу регулярный и стабильный доход. Об этом рассказал директор инфраструктурных и коммерческих проектов компании «Кронфорт» Сергей Сергеев сайту «Петербург Эксперт».

По словам специалиста, в целом инвестиции в недвижимость характеризуются низким уровнем рисков, надежностью и доступностью. Заниматься сдачей квартиры может даже неподготовленный человек.

Кроме того, покупка квартиры защищает капитал от инфляции. В случае необходимости ее всегда можно продать, сообщила Общественная Служба Новостей.

Россия вернула своих. Как прошла большая сделка по обмену заключенными

«Только прикоснулась». Адвоката из Бурятии заподозрили в попытке придушить следователя

Не только обувь и рюкзак. Как подготовить первоклассника к школе

Россияне пожаловались на сбой у YouTube. Что будет дальше?

Нацистское турне: как украинские нацбаты унижали Европу

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте