Директор компании «Кронфорт»: сдача квартиры в аренду обеспечит стабильный доход

Сдача недвижимости в аренду, если правильно выбрать объект, позволит обеспечить владельцу регулярный и стабильный доход. Об этом рассказал директор инфраструктурных и коммерческих проектов компании «Кронфорт» Сергей Сергеев сайту «Петербург Эксперт».

По словам специалиста, в целом инвестиции в недвижимость характеризуются низким уровнем рисков, надежностью и доступностью. Заниматься сдачей квартиры может даже неподготовленный человек.

Кроме того, покупка квартиры защищает капитал от инфляции. В случае необходимости ее всегда можно продать, сообщила Общественная Служба Новостей.