Директор колледжа IThub Сумбатян объяснил принцип закона о рабочей профессии для тех, кто не сдал ОГЭ

Государственная дума приняла законопроект о бесплатном обучении профессии для тех, кто не сдал ОГЭ. Основатель и директор международного колледжа IThub и группы компаний IThub group Михаил Сумбатян в эфире Общественной Службы Новостей объяснил, кому нужна новая система профессионального обучения в школах.

Он подчеркнул: «Здесь важно не путать программу среднего профессионального образования и программу профессионального обучения — в законопроекте говорится об этом. Программа профессионального обучения включает, например, обучение на водителя».

Сумбатян считает, что ежегодно программой будут пользоваться от 7 до 10% школьников, окончивших девятый класс.

Согласно инициативе, ученики, не прошедшие государственные экзамены после девятого класса, смогут бесплатно освоить рабочую специальность. Перечень профессий и организаций для обучения будут определять региональные власти.