Директор ягодного союза Козий спрогнозировала низкий урожай черной смородины в этом году

В России ожидается низкий урожай черной смородины в этом году, поскольку майские заморозки пришлись именно на период цветения и на регионы произрастания этой культуры. Об этом рассказала генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий сайту kp.ru.

По словам эксперта, даже на дачах в Подмосковье красная смородина уже усыпана будущими плодами, а на черной — только остатки пожухших цветочков. Несмотря на это, смородина по сравнению с прошлым годом только подешевела.

В целом все ягоды в этом году, наиболее вероятно, будут на 20-30% дороже, чем годом ранее, отметила Козий.