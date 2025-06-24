Директор «ФедералПресс» Плотникова назвала ужасающим масштаб «юридического экстремизма» в медиа

В Москве, на площадке IT-комитета Госдумы, прошло обсуждение вопроса о массовом предъявлении исков за применение изображений без подтвержденного авторства. Специалисты квалифицировали подобную практику как «юридический экстремизм». В обсуждении приняла участие генеральный директор «ФедералПресс» Надежда Плотникова.

«Мы много общаемся с коллегами по цеху, и нет практически ни одного СМИ, которого эта проблема не коснулась. Это говорит об ужасающем масштабе ситуации. Если для крупных медиа защита своих прав или выплата штрафа в несколько сотен тысяч рублей — относительно посильная ноша, то для небольших региональных СМИ — это фактически угроза существованию», — подчеркнула Плотникова.

Она отметила, что в результате применения этой схемы было выявлено более восьми тысяч дел, в которых СМИ пришлось выплатить сотни миллионов рублей.

Эксперт из «Мастерской новых медиа» Михаил Хохолков указал на то, что в таких делах истцы действуют через так называемых «доверительных управляющих правами», не имея связи с настоящими авторами. По его словам, большинство дел медиа проигрывают. Хохолков предложил внести поправки в Гражданский кодекс РФ, чтобы исключить возможность злоупотреблений при использовании чужого контента.

Генеральный директор АО «Медиа Пресс» Алексей Блинов выступил с идеей о создании единого национального мультимедийного банка, который бы позволил СМИ легально и оперативно получать качественные фото-, видео- и аудиоматериалы.