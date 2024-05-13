Директор Дома Гоголя Викулова: современные библиотеки живут полноценной жизнью | 360°

Общество 13 мая 2024, 17:23 Директор Дома Гоголя Викулова: современные библиотеки живут полноценной жизнью

Читать 360 в

Люди продолжают ходить в библиотеки за печатными книгами. Современные учреждения живут полноценной и насыщенной жизнью, сообщила директор «Дом Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека» Вера Викуловна «Национальной службе новостей».

По ее словам, сейчас чтение печатных книг возрастает. Особенно они востребованны у жителей спальных районов. Это обусловлено новинками, которые быстро достигают книжных полок в библиотеках.

Реклама

Кроме того, люди ходят в библиотеки читать газеты, журналы и свежую периодику, отметила Викулова.