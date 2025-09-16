Директор детско-юношеского центра «Юность» Наталья Резчикова ушла из жизни в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 15 сентября скончалась Наталья Резчикова, директор детско-юношеского центра «Юность». Об этом сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на директора Департамента молодежной политики и международных связей Администрации Екатеринбурга Артема Николаева.

Резчикова посвятила 40 лет воспитанию детей и молодежи, под ее руководством было выпущено более шести тысяч воспитанников, многие из которых достигли успехов. Николаев отметил, что Резчикова была мудрым наставником и заботливой коллегой, отличавшейся добротой и порядочностью.

Прощание с Натальей Резчиковой пройдет 17 сентября в 10:00 в Доме Прощания «Вознесение».