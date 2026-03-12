Директор АОМ Эрдман призвала жестче контролировать владельцев личных СИМ

Владельцам личных средств индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо установить более жесткий контроль со стороны ГИБДД. Такое мнение высказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с ИА НСН .

По ее словам, столица занимает лидирующее положение по количеству поездок на СИМ, значительно превышающих показатели любого другого города.

«Москва отчитывается, что у региона по СИМ было снижение аварий на 60%», — отметила эксперт.

Для продолжения тренда она предложила установить четкий и прозрачный механизм регистрации и отслеживания нарушений, позволяющий эффективно отслеживать пользователей, игнорирующих регистрацию.