Директор АКАР Смоляков заявил, что введение сбора за интернет-рекламу болезненно отразится на всем рынке

Власти РФ намерены ввести обязательный сбор за распространение онлайн-рекламы. Его планируют потратить на развитие интернет-инфраструктуры страны, однако подобный сбор с рекламодателей ощутимо ударит по всей отрасли, считает исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков. Об этом он заявил в беседе с ИА НСН.
Эксперт отметил, что после введения инициативы подорожают тарифы интернет-рекламы. Разница в цене составит не меньше, чем сам процент сбора, пояснил Смоляков.
Напомним, сбор планируют внедрить с 2025 года. Его размер может составить от 2 до 5% от ежеквартальных рекламных доходов.
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