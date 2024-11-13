Директор АКАР Смоляков заявил, что введение сбора за интернет-рекламу болезненно отразится на всем рынке

Власти РФ намерены ввести обязательный сбор за распространение онлайн-рекламы. Его планируют потратить на развитие интернет-инфраструктуры страны, однако подобный сбор с рекламодателей ощутимо ударит по всей отрасли, считает исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков. Об этом он заявил в беседе с ИА НСН .

Эксперт отметил, что после введения инициативы подорожают тарифы интернет-рекламы. Разница в цене составит не меньше, чем сам процент сбора, пояснил Смоляков.

Напомним, сбор планируют внедрить с 2025 года. Его размер может составить от 2 до 5% от ежеквартальных рекламных доходов.