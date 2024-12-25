Диетолог Соломатина: какао с маршмеллоу полезен для настроения и здоровья

Какао с маршмеллоу обладает полезными свойствами для здоровья и самочувствия. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24» .

По словам специалиста, какао-бобы богаты магнием, антиоксидантами и полифенолами, которые полезны для сердечно-сосудистой системы и мозга. Помимо этого, какао стимулирует выработку гормонов удовольствия и может служить антидепрессантом благодаря наличию теобромина.

Украшение напитка маршмеллоу поможет поднять настроение. Регулярное употребление натурального какао замедляет процессы старения и улучшает когнитивные функции мозга, резюмировала Соломатина.