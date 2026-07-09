Диетолог Мойсенко назвала бобовые альтернативой мясу и защитой от болезней века

Бобовые культуры переживают ренессанс, являясь не просто модным трендом, а мощным инструментом для укрепления здоровья. В беседе с «Радио 1» диетолог Римма Мойсенко рассказала об их главных суперспособностях.

По словам эксперта, население России все чаще выбирает здоровое питание. Бобовые служат отличной растительной альтернативой животному белку: в 100 граммах продукта содержится от 21 до 28 граммов строительного материала для клеток. Удвоенная порция гороха, нута или чечевицы полностью покрывает потребность организма в протеине.

Однако главная ценность этих культур заключается в высоком содержании клетчатки.

«Есть большая доказательная база, что именно бобовые сдерживают рост холестерина. Клетчатка является главным абсорбентом липопротеидов низкой плотности», — привела слова Мойсенко газета «Петербургский дневник».

Этот процесс упреждает развитие сердечно-сосудистых патологий, которые занимают первое место среди причин смертности в мире.