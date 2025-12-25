Диетолог Кондаурова порекомендовала заменить пиво на квас или комбучу

Из-за повышения акцизов, цен на ингредиенты и упаковку пиво в России стало значительно дороже. В 2025 году цены на пиво достигли исторического максимума — в среднем 196 рублей за литр. Эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание напитка к весне 2026 года на 10–20%. Диетолог-консультант Анастасия Кондаурова поделилась с URA.RU альтернативами пиву.

Безалкогольное крафтовое пиво. Современные пивовары готовят напитки с 0% алкоголя, которые полностью повторяют вкус оригинала благодаря специальным дрожжам и техникам брожения.

Комбуча. Натуральный газированный напиток с легкой кислинкой и сложным вкусовым профилем. Содержит пробиотики, антиоксиданты и результат натурального брожения.

Квас. Традиционный славянский напиток, богатый витаминами группы B и ферментами. Если выбирать варианты без добавления сахара, получается напиток с умеренной калорийностью.

Солодовые и хмелевые напитки. Безалкогольные напитки на основе солода и хмеля, иногда с добавлением ячменя. Имитируют вкус светлого и темного пива.

Травяные чаи с седативным эффектом. Чаи из хмеля, ромашки или мелиссы обладают мягким успокаивающим действием.

Имбирный эль или премиум-тоник без сахара. Острый газированный напиток отлично утоляет жажду. Выбирайте варианты со стевией, без сахара или с его минимальным количеством.