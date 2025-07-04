Диетолог Байчорова посоветовала не давать покупное мороженое детям до двух лет

Мороженое не должно становиться заменой полноценному питанию. Диетолог, терапевт и спикер образовательных программ академии Докстарклаб Асият Байчорова поделилась с KP.RU своими наблюдениями о том, какие порции мороженого безопасны для здоровья детей.

По словам специалиста, мороженое способно быстро восстанавливать энергию благодаря содержанию быстрых углеводов, а также в качественном лакомстве из настоящего молока присутствует калий.

«Но все это хорошо, если мороженое качественное, а остальной рацион — сбалансированный», — отметила врач.

Однако есть важные ограничения, особенно для детей. Проблемы возникают, когда порции слишком большие или мороженое начинает заменять полноценные приемы пищи. Также стоит быть осторожными с дешевыми сортами, имеющими сомнительный состав.

Байчорова рекомендовала не давать мороженое детям до двух лет. Для детей в возрасте от трех до пяти лет допустимая порция составляет до 50 граммов (полстаканчика) два-три раза в неделю. Для детей от шести до десяти лет — 80–100 граммов три-четыре раза в неделю.