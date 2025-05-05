ДФУ предложил заменить антибиотики в сельском хозяйстве пробиотиками

Ученые из Дальневосточного федерального университета предложили заменить антибиотики в сельском хозяйстве на пробиотики, созданные на основе морских водорослей. Об этом сообщила «Газета.ru».
В России с марта 2025 года запретят использование антибиотиков при кормлении животных. Специалисты считают, что отказ от препаратов ослабит иммунитет животных и увеличит риск инфекций. Эксперты ДФУ предложили безопасную альтернативу — пробиотики, содержащие полезные бактерии для профилактики кишечных заболеваний.
Исследователи разработали средства нового поколения, учитывая микробиом животных и человека. Эти микроорганизмы в сочетании с полисахаридами из морских биоресурсов Дальнего Востока могут улучшить качество кормов и безопасность продукции животноводства.
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