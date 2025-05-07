Дезинфектор Меньшиков: обработку участка от змей стоит поручить профессионалам

Пресмыкающиеся не стремятся к общению с человеком, но иногда люди сами создают условия для их размножения рядом со своими участками. Как предотвратить появление змей на дачном участке, рассказал технолог-дезинфектор службы санитарной оценки Алексей Меньшиков сайту «Взгляд» .

Для начала нужно расчистить участок от хлама, навести порядок. Змеи предпочитают прятаться во влажных и прохладных местах, которые часто образуются под стройматериалами и досками. Также стоит позаботиться о защите от свободного проникновения на участок: заделать щели и дыры в заборе, засыпать ямы под ним.

После этого можно провести химическую обработку территории. Для этого в хозяйственных магазинах следует приобрести специальные сыворотки или концентраты против змей. Разводить их с водой и распылять на проблемных участках нужно в соответствии с инструкцией.

«Лучше, конечно, после того как устранили щели и дыры, а также полностью убрали территорию, обратиться в специализированную компанию. Тем более что обработку специалисты проведут не только на вашей территории, но и вокруг, чтобы создать реальный и эффективный барьер», — отметил дезинфектор.

Меньшиков подчеркнул, что регулярная обработка повышает уровень защиты, но исключить риск появления змей нельзя.