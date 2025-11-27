Девушка погибла под колесами электрички в Ленобласти

На станции Парголово транспортная полиция проводит проверку по факту травмирования девушки, которая погибла под колесами автомотрисы. Информация об этом была обнародована пресс-службой управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, написал «МК в Питере» .

По предварительным данным транспортной полиции, девушка пересекала железнодорожные пути по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. На момент происшествия она была в капюшоне. Несмотря на то что машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, столкновения избежать не удалось. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Напомним, что ранее «МК в Питере» сообщал о схожем инциденте на станции «Парнас» в Петербурге, где тепловоз сбил мужчину, который также переходил пути на запрещающий сигнал светофора.