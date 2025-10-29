Девушка-инвалид пожаловалась в петербургскую прокуратуру на «Чаплин-Холл» из-за непропуска на шоу

Девушка-инвалид, передвигающаяся на коляске, обратилась с жалобами в прокуратуру Санкт-Петербурга и Роспотребнадзор после ситуации в театре-ресторане «Чаплин-Холл», где ей было отказано в доступе в VIP-зону, несмотря на наличие оплаченного билета. Об этом сообщило РИАМО .

По словам потерпевшей, сотрудники заведения отказались впустить колясочницу, аргументируя это неудобством для остальных клиентов, которым пришлось бы уступить дорогу. Гостью проводили в другой зал, где представления транслировались на экране, но разница в стоимости билетов компенсирована не была.

В обращении девушки говорится, что организацией был нарушен пункт 5 статьи 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Ее жалоба также указывает на отсутствие необходимой информации для маломобильных граждан на официальном сайте заведения.