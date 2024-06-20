Детский психолог Маркова: часто перфекционизм является причиной отсутствия поддержки со стороны родителей

Люди, которые в детском возрасте имели травматический опыт в семье, часто не понимают, что значит поддерживать своих детей. Иногда причиной отсутствия поддержки выступает перфекционизм, низкая самооценка и недолюбленность. Об этом изданию «Узнай.ру» рассказала детский психолог Ольга Маркова.

Некоторые родители думают, что поддержка — это следить за правильным питанием и за тем, чтобы ребенок тепло одевался. Некоторые родители выставляют за поддержку дорогие подарки.

Как пояснила психолог, люди, поступающие подобным образом, в первую очередь удовлетворяют свои потребности. Они выстраивают жизнь так, что все силы уходят на обслуживание собственных неврозов. При этом они не замечают, что их ребенок нуждается совсем в другой поддержке.