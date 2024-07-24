Детский омбудсмен Волынец раскритиковала идею запрета хоббихорсинга

Хоббихорсинг был включен в программу Игр БРИКС, благодаря его популярности среди молодежи, сообщила уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец в интервью НСН .

Ирина Волынец отметила, что этот новый вид спорта напоминает дорогой конный спорт.

В то же время некоторые общественные деятели считают, что скачки на палках могут негативно влиять на подростков. Однако Волынец не разделяет эту точку зрения. По ее словам, каждый день появляются новые виды спорта. Хоббихорсинг доступнее для многих людей, чем конный спорт, которым многие мечтают заниматься. Правила и суть соревнований напоминают конный спорт, а палка с головой лошади имитирует настоящую лошадь, движения очень схожи, — добавила она.

Также Волынец акцентировала внимание на том, что хоббихорсинг — это не просто вид спорта, а целая культура, которая предлагает молодым людям альтернативу пагубным привычкам.

Хоббихорсинг, который представляет собой соревнования на палках с игрушечными лошадьми, станет частью Игр БРИКС, запланированных в Бразилии на 2025 год.