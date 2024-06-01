Детские бронежилеты создали в России для приграничных территорий

В России создали бронежилет «Светлячок», который будет защищать детей в приграничных с Украиной районах, а также от терактов в школе. Об этом заявил генеральный директор предприятия-разработчика бронежилета ООО «Хамари» Евгений Батаев в беседе с РИА «Новости» .

«Идея создать бронежилет „Светлячок“ возникла после обстрелов Белгорода, Шебекино и других приграничных населенных пунктов. Они постоянно находятся под угрозой, не все дети оттуда эвакуированы. <…> они должны быть надежно защищены», — сказал он.

По словам гендиректора, бронежилеты имеют классы защиты БР-2, однако можно увеличить ее до БР-3. Такое изделие спасет от патронов дробовика, осколков и попаданий из пистолета Ярыгина.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что девятилетняя девочка пострадала из-за атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль. Ребенка госпитализировали.