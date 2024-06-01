Детские бронежилеты создали в России для приграничных территорий

Гендиректор «Хамари» Батаев: бронежилет «Светлячок» для детей создали в России

Фото: Freepik

В России создали бронежилет «Светлячок», который будет защищать детей в приграничных с Украиной районах, а также от терактов в школе. Об этом заявил генеральный директор предприятия-разработчика бронежилета ООО «Хамари» Евгений Батаев в беседе с РИА «Новости».

«Идея создать бронежилет „Светлячок“ возникла после обстрелов Белгорода, Шебекино и других приграничных населенных пунктов. Они постоянно находятся под угрозой, не все дети оттуда эвакуированы. <…> они должны быть надежно защищены», — сказал он.

По словам гендиректора, бронежилеты имеют классы защиты БР-2, однако можно увеличить ее до БР-3. Такое изделие спасет от патронов дробовика, осколков и попаданий из пистолета Ярыгина.

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