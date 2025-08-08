Десятки новых парков и скверов обустроили в Краснодаре за пять лет

За период с 2020 по 2025 год в Краснодаре благоустроили 57 зеленых зон, включая парки, бульвары и скверы. Часть работ выполнена в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», а остальные — за счет местных бюджетов и финансирования инициатив горожан. Об этом сообщил телеканал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Наиболее значимые объекты благоустройства включают Николаевский бульвар, сквер имени Леонарда Гатова, Изумрудный сквер и сквер Памяти Героев-танкистов, ставший победителем международного конкурса архитектуры. Среди предстоящих проектов благоустройства называют сквер имени Захария Чепеги и Шаляпинский бульвар.
Общее количество высаженных растений превышает 2,7 миллиона единиц, создано семь природоохранных территорий площадью около 290 гектаров. Председатель Общественной палаты Краснодара Юрий Ткачев подчеркнул, что его радует активное вовлечение местных жителей в процесс обустройства своего города.
