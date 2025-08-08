Десятки новых парков и скверов обустроили в Краснодаре за пять лет

За период с 2020 по 2025 год в Краснодаре благоустроили 57 зеленых зон, включая парки, бульвары и скверы. Часть работ выполнена в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», а остальные — за счет местных бюджетов и финансирования инициатив горожан. Об этом сообщил телеканал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.