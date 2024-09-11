Десятки нотариусов в Крыму призвали лишить статуса за гражданство Украины

Живущие в Крыму нотариусы, вопреки российскому законодательству, не отказались от гражданства Украины и пользовались ее паспортами. Минюст призвал лишить их статуса через суд, сообщила пресс-служба ведомства.

Правило о запрете иностранцам работать нотариусами нарушили 23 человека, из них 22 — действующие нотариусы. Минюст сообщил, что с 2014 по 2020 год они пересекали границу России по национальным и заграничным паспортам Украины.

«Это является подтверждением наличия у указанных лиц второго гражданства вопреки требованиям законодательства о нотариате», — указали в пресс-службе.

Минюст обратился в нотариальную палату Крыма и Федеральную нотариальную палату. Он призвал через суд лишить нарушителей статуса нотариуса.

В июле Минюст выступил еще с одним предложением о работе нотариусов, сообщили «Известия». Министр Константин Чуйченко анонсировал повышение их предельного возраста до 80 лет.