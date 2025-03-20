Дерматолог Пашкова: антиоксиданты в уходе помогут защитить кожу весной

С приходом весны кожа нуждается в особенном уходе из-за перепадов температур, повышенной солнечной активности и авитаминоза. Врач-дерматолог Александра Пашкова поделилась рекомендациями в беседе с «Известиями» .

Специалист подчеркнула важность увлажнения кожи после зимнего периода. Эффективными средствами для поддержания водного баланса она назвала продукты с гиалуроновой кислотой и церамидами. Эксперт также посоветовала использовать пантенол для успокоения и восстановления кожи, ниацинамид для уменьшения воспаления.

Особое внимание дерматолог уделила защите от ультрафиолета. Весной рекомендуется использовать солнцезащитный крем с SPF не ниже 30, обновляя его каждые два-три часа при длительном пребывании на улице. Для очищения кожи лучше выбирать мягкие средства с pH 5,5-6,0, избегая агрессивных компонентов.

Для борьбы со свободными радикалами, вызывающими преждевременное старение, Пашкова рекомендует включать в уход антиоксиданты, такие как витамины C и E. Кислоты и ретинол следует применять осторожно, сочетая их с увлажняющими средствами и защитой от солнца.