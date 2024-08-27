Дерматолог Яковлева предупредила, что косметолог может отказать в ненужной процедуре

Косметолог имеет право отказать в проведении процедуры, если не находит для этого достаточных оснований. Об этом врач-дерматолог и косметолог Наталья Яковлева рассказала НСН . Она подчеркнула увеличение интереса к уходовым процедурам.

По ее словам, спрос на уходовые процедуры, такие как чистка и массаж лица, значительно возрос. Что касается инъекционных методов, то речь идет о ботулотоксине, филлерах, коррекции возрастных изменений, увеличении губ и устранении морщин. Важно отметить, что косметологи часто сталкиваются с ситуациями, когда им приходится отказывать пациентам.

Это касается лиц с тревожными расстройствами и нарушениями психоэмоциональной сферы, которые стремятся постоянно изменять и улучшать свою внешность без явных медицинских и эстетических показаний. Число таких людей увеличилось.

Врач обязательно соберет анамнез и оценит показания к выполнению процедуры, чтобы понять, есть ли у нее обоснование. В противном случае косметолог может отказать в проведении инъекции, добавила Яковлева.