Дерматолог Филева рассказала, что в конце лета можно купаться, но только на открытых пляжах

Врач — эксперт Лаборатории «Гемотест», дерматолог Александра Филева в беседе с изданием Life рассказала, что купаться в водоемах в конце августа можно, несмотря на всевозможные народные приметы.

На открытых зонах отдыха проходит тщательная проверка пляжей и воды, а вот там, где купаться уже нельзя, висит соответствующее предупреждение.

«Фиксированной информации о закрытии купального сезона нет — как правило, решение принимают исходя из погодных условий», — отметила дерматолог.

После купания, особенно в вечернее время, важно тщательно вытереться и дать время, чтобы тело согрелось, добавила Филева.

Семья 16-миллионного гостя выставки «Россия» рассказала о поездке в Самарскую область

Зачем Зеленскому новый «саммит мира», если у него есть «план перемоги» над Россией?

Президент Украины Владимир Зеленский. Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Возвращение за свои. Туристы, брошенные «Аэрофлотом» за границей, дошли до Верховного суда

Maksim Konstantinov

«Как с цепи сорвутся». Что сулит коридор затмений осенью-2024

Пироги с орехами и баня. Как отметить православный праздник Ореховый Спас

Изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте