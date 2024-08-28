Дерматолог Филева рассказала, что в конце лета можно купаться, но только на открытых пляжах

Врач — эксперт Лаборатории «Гемотест», дерматолог Александра Филева в беседе с изданием Life рассказала, что купаться в водоемах в конце августа можно, несмотря на всевозможные народные приметы.

На открытых зонах отдыха проходит тщательная проверка пляжей и воды, а вот там, где купаться уже нельзя, висит соответствующее предупреждение.

«Фиксированной информации о закрытии купального сезона нет — как правило, решение принимают исходя из погодных условий», — отметила дерматолог.

После купания, особенно в вечернее время, важно тщательно вытереться и дать время, чтобы тело согрелось, добавила Филева.