Дерматолог Берендяева: увлажнитель воздуха и оливковое масло помогут справиться с сухостью кожи

Зима и осень сопровождаются низкими температурами, которые разрушают защитный липидный слой. Как сохранить красоту кожи в холода, рассказала дерматолог и косметолог Анастасия Берендяева в беседе с «Газетой.ru».
Врач посоветовала использовать различные бальзамы и кремы. Для смягчения кутикулы, например, подойдет оливковое масло. Кроме того, не стоит забывать про перчатки на улице, добавили «Известия».
В холодное время года кожа также сильно сушится из-за батарей. По словам медика, решить проблему поможет увлажнитель воздуха.
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