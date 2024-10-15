Дерматолог Берендяева: увлажнитель воздуха и оливковое масло помогут справиться с сухостью кожи

Зима и осень сопровождаются низкими температурами, которые разрушают защитный липидный слой. Как сохранить красоту кожи в холода, рассказала дерматолог и косметолог Анастасия Берендяева в беседе с « Газетой.ru ».

Врач посоветовала использовать различные бальзамы и кремы. Для смягчения кутикулы, например, подойдет оливковое масло. Кроме того, не стоит забывать про перчатки на улице, добавили «Известия».

В холодное время года кожа также сильно сушится из-за батарей. По словам медика, решить проблему поможет увлажнитель воздуха.