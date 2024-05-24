Дерматолог Абрамова посоветовала брать в отпуск косметику в тревел-формате

Косметичку нужно обязательно взять с собой в отпуск. Чтобы она была компактной, лучше выбирать средства в тревел-формате, сообщила дерматолог-косметолог Ксения Абрамова в беседе с Life .

По словам специалиста, в короткие поездки можно брать с собой пробники. Вместо мицеллярной воды подойдут салфетки для снятия макияжа, немного ватных дисков и палочек можно стоит упаковать в маленький зип-пакет, сообщил RT.

Если ожидается многочасовая поездка, отправляться в дорогу следует с минимумом макияжа. Это станет профилактикой появления на коже воспалений, отметила Абрамова.