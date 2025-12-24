Депутаты Госдумы поделились лайфхаками украшения елок в преддверии Нового года

Перед началом зимних торжеств многие представители Госдумы поделились своими традициями подготовки к празднику, опубликовав теплые семейные рассказы и фотографии наряженных елок. Об этом написал Life.ru .

Анна Кузнецова, говоря о своем личном опыте, подчеркнула, что традиция написания письма Деду Морозу детьми является ключевым элементом семейных традиций, причем сама волшебная личность оставляет письменный ответ детям прямо под елкой.

Другие депутаты также отметили значимость семейного отдыха в праздновании Нового года. Яна Лантратова признается, что установка новогодней елки для нее символизирует начало предпраздничного периода, когда основное внимание уделяется покупке подарков для родных и близких. Виталий Милонов, напротив, столкнулся с проблемой: его кошки постоянно норовят сбросить хрупкие игрушки с дерева, поэтому он решил украсить елку исключительно несбиваемыми элементами декора.

Дмитрий Пирог рад поделиться историей о двойной радости: встреча Нового года сопровождается днем рождения старших дочерей, что позволяет всей семье собраться вместе и отпраздновать сразу два значимых события. Евгений Ревенко делится лайфхаком: он заранее прикрепляет электрические гирлянды к веточкам, облегчая украшение и экономя время.

Символичность установления елки также важна для многих народных избранников. Например, Анна Кузнецова выбирает особый день — 19 декабря, день памяти святого Николая Чудотворца, считая его благоприятным временем для начала праздника.