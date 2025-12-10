Депутат Журавлев связал отказ от ссылок на ЕСПЧ с укреплением суверенитета России

Верховный суд РФ отменил постановление о применении Европейской конвенции о защите прав человека. В беседе с NEWS.ru ситуацию прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, отказ от ссылок на ЕСПЧ способствует укреплению российского суверенитета. Такое действие призвано устранить влияние иностранной структуры, демонстрирующей необъективность и заинтересованность, на российскую судебную систему.

«Речь не идет о том, чтобы не соблюдать права человека. У нас с этим гораздо лучше, чем в той же Европе, которая становится тоталитарной», — отметил депутат.

Он также добавил, что с первых шагов своего существования европейский суд выступал против интересов России, стремясь ослабить ее государственные устои.