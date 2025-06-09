Депутат Воропаева объявила о запуске проекта для поддержки талантливой молодежи

Депутат Московской городской думы, первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева представила проект «Москва — стране» для поддержки талантливой молодежи. Об этом сообщил News.ru .

По словам депутата, цель идеи — сокращение социального неравенства через применение опыта столицы в регионах.

«Первым этапом проекта станет выявление и поддержка перспективной молодежи. Для достижения целей проекта будут задействованы партийные ресурсы ЛДПР», — объявила парламентарий.

Воропаева отметила, что в ближайших планах — налаживание сотрудничества с коммерческим сектором, образовательными учреждениями и общественными организациями. Первоочередная задача — модернизировать подходы к поиску одаренных ребят и молодежи на федеральном и региональном уровнях, а также создать единую систему поддержки талантов.