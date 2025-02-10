Депутат Ветров призвал предупреждать детей об «опасности Дня святого Валентина»

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Поселок Шушары» и председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил организовать классные часы в российских школах, посвященные обсуждению возможных рисков празднования Дня святого Валентина. Копия соответствующего обращения направлена министру просвещения РФ Сергею Кравцову, сообщил RT .

Общественник отметил, что в России продолжает пользоваться популярностью «навязанный Западом» праздник — День святого Валентина, известный также как День всех влюбленных.

По мнению Ветрова, соответствующее торжество акцентирует внимание на физиологической и чувственной стороне романтических отношений, игнорируя духовное развитие и чистоту нравственных идеалов. Символика праздника стимулирует молодежь к преждевременным сексуальным связям, неподобающему и чуждому русской культуре выражению чувств, а также прививает определенное потребительское поведение, добавил депутат.