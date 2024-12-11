Депутат Ветров предложил создать единые правила запуска фейерверков

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой о разработке единых правил запуска фейерверков в городах. Об этом сообщил RT .

Письмо с соответствующим предложением депутат отправил главе Минстроя Иреку Файзуллину. В нем Ветров подчеркнул, что бесконтрольный запуск фейерверков создает опасность для людей в крупных городах.

Речь идет о пожарах, травмировании психики детей и пожилых, а также негативном влиянии на домашних животных. По этой причине необходимо разработать правила, которые будут регламентировать запуск фейерверков.