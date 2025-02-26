Депутат Ветров предложил разрешать управлять электросамокатами с 21 года

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга Михаил Ветров выступил с предложением разрешать управление электросамокатами лицами старше 21-22 лет. Об этом написал RT.

Он обосновал свою позицию тем, что между арендованными электросамокатами и маломощными мотоциклами практически нет различий, кроме требований к наличию водительских прав, страховки и опыта вождения.

Ветров также предложил создать специальный раздел на портале «Госуслуги» для управления электросамокатами. По его словам, это позволило бы ввести ответственность пользователей.

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