Депутат Ветров допустил введение водительских прав для управления электросамокатами

Михаил Ветров, депутат из Санкт-Петербурга и председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг, допустил создание прототипа водительских прав для управления электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Об этом сообщил RT .

По словам парламентария, электросамокаты, ставшие привычной частью городского пейзажа, не должны провоцировать ДТП и вызывать раздражение у жителей городов.

«Нам необходимо убрать из этой сферы даже потенциальную возможность нарушения закона и, главное, внедрить принцип неотвратимой персональной ответственности водителя самоката», — заявил общественник.

В заключение он указал на вероятность организации прообраза водительских удостоверений для пользователей СИМ.