Депутат Вассерман выступил против отмены оценок по физкультуре, музыке и ИЗО

Член комитета Государственной думы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с Lenta.ru высказался против отмены оценок по физкультуре, музыке и ИЗО. Депутат заявил, что каждый школьник должен понимать, насколько он успешен в различных дисциплинах.

Парламентарий добавил, что хотя оценки по физкультуре не учитываются при поступлении, они важны для самооценки школьников.

Вассерман рассказал, что в школьные годы стабильно получал тройки по физкультуре, пению и рисованию. Несмотря на это, он считает, что эти оценки были необходимы для объективной оценки своих способностей.

«Отменять оценки по этим предметам, я считаю, недопустимо», — подытожил депутат.