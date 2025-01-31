Депутат Вассерман: использование мата вредит эмоциональному состоянию общества

Анатолий Вассерман, член комитета Госдумы по просвещению и публицист, высказался против чрезмерного употребления нецензурной лексики, поддерживая призыв Патриарха Кирилла об ограничении ее распространения. Об этом сообщил « Взгляд ».

Депутат подчеркнул, что употребление мата негативно сказывается на эмоциональном состоянии общества.

«Я с очень давних времен отмечаю, что тот, кто матом не ругается, а разговаривает на нем, обедняет, по сути, самого себя. Обедняет тем, что лишает себя значительной части средств выражения спектра своих эмоций», — заявил Вассерман.

По его словам, употребление обсценных выражений вне контекста сильных эмоций приводит к тому, что человек теряет способность выразить крайние чувства, а также вводит окружающих в заблуждение относительно своего истинного состояния.