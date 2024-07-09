Депутат Толмачев призвал закрепить в законодательстве понятие «студенческая семья»

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев указал на необходимость оказания поддержки студенческим семьям. Об этом сообщил Life .

«Студенческим парам приходится трудно, особенно когда на руках маленький ребенок, на них большая ответственность за себя, за малыша, за учебу или преподавание», — отметил депутат.

Он призвал в кратчайшие сроки закрепить в законодательстве понятие «студенческая семья». По мнению парламентария, официальный статус — возможность получать комплексную и целенаправленную помощь в федеральном масштабе.