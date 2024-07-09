Депутат Толмачев призвал закрепить в законодательстве понятие «студенческая семья»
Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев указал на необходимость оказания поддержки студенческим семьям. Об этом сообщил Life.
«Студенческим парам приходится трудно, особенно когда на руках маленький ребенок, на них большая ответственность за себя, за малыша, за учебу или преподавание», — отметил депутат.
Он призвал в кратчайшие сроки закрепить в законодательстве понятие «студенческая семья». По мнению парламентария, официальный статус — возможность получать комплексную и целенаправленную помощь в федеральном масштабе.