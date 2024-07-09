Депутат Толмачев призвал закрепить в законодательстве понятие «студенческая семья»

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев указал на необходимость оказания поддержки студенческим семьям. Об этом сообщил Life.

«Студенческим парам приходится трудно, особенно когда на руках маленький ребенок, на них большая ответственность за себя, за малыша, за учебу или преподавание», — отметил депутат.

Он призвал в кратчайшие сроки закрепить в законодательстве понятие «студенческая семья». По мнению парламентария, официальный статус — возможность получать комплексную и целенаправленную помощь в федеральном масштабе.

«Пешеходы не защищены». Безнаказанность самокатчиков назвали большой проблемой

«Курить должно быть немодно». Готовы ли россияне к штрафам за дымящих детей?

Продажа стройматериалов и парковочных мест. Как мошенники разводят россиян в домовых чатах?

Обидели «сестер». Краснодарцев едва не убили в Геленджике под надуманным предлогом

Украина попыталась угнать носитель ядерного оружия Ту-22М3. Кто стоит за диверсией

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте