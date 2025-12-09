Депутат Толмачев призвал не воспринимать всерьез суеверия, связанные с символом года

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил NEWS.ru , что продажа фигурок и сувениров, связанных с символом наступающего года по восточному календарю, является лишь маркетинговым ходом.

По его мнению, эти традиции не имеют под собой серьезных оснований и являются суевериями, пришедшими из чуждой россиянам системы координат.

«Не надо относиться к игрушкам более серьезно, чем они того заслуживают», — подчеркнул Толмачев.

Парламентарий отметил, что новогодние поверья, связанные с восточным гороскопом, аналогичны истории с Хеллоуином и представляют собой «занесенные ветром перестройки суеверия». Толмачев добавил, что следовать этим традициям не имеет практического смысла, так как сам китайский Новый год наступает в другую календарную дату, написала «Москва 24».

Однако, по его словам, если кто-то собирает коллекцию фигурок или ребенку нравятся лошадки, то почему бы и не приобрести красивую елочную игрушку или статуэтку.