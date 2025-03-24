Депутат Ткачев предупредил россиян о схемах мошенничества с пауэрбанками

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Антон Ткачев раскрыл KP.RU подробности новых мошеннических схем при аренде пауэрбанков.
Депутат подчеркнул, что на пауэрбанки часто клеят QR-коды, не имеющие отношения к компании-владельцу. Для аренды лучше использовать официальные приложения без доступа из интернета или камеры.
Ткачев советует выбирать проверенные сервисы и применять двухэтапную аутентификацию при оплате. Важно обращать внимание на уведомления, которые появляются при подключении пауэрбанка. Если появляется запрос на доверие устройству, то лучше отказаться — это может быть попыткой установить вредоносное ПО, добавил парламентарий.
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