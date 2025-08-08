Депутат Ткачев подчеркнул необходимость маркировки контента, созданного нейросетями

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев в беседе с ИА НСН подчеркнул необходимость маркировки контента, созданного нейросетями. По его словам, это поможет избежать споров о правах на авторство.

«Маркировка не должна ни в коем случае портить сам генерируемый контент. А если дойдет дело до условных разбирательств, например, какое-то административное дело, либо определение авторских прав на контент, то в этом случае, конечно, данная система очень хорошо сработает», — добавил Ткачев.

По информации «Ведомостей», «Яндекс» совместно с Институтом системного программирования РАН работает над системой невидимой маркировки для контента, который генерирует искусственный интеллект. При создании аудио-, видео- и фотоконтента будут использоваться алгоритмические паттерны или микроскопические маркеры, незаметные для человека. Их смогут обнаружить специальные анализаторы. Эта система будет распознавать только отечественные нейросети.