Депутат Тен: ужесточение наказаний за нарушения ПДД — результат запросов граждан

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Сергей Тен обсудил с Ura.ru проблему высокой аварийности на российских дорогах, несмотря на ужесточение наказаний за нарушения ПДД.

Тен подчеркнул, что ужесточение наказаний за нарушения ПДД — это результат запросов самих граждан. Увеличение штрафов в полтора раза коснулось наиболее опасных нарушений, таких как вождение в нетрезвом состоянии, превышение скорости, неприменение ремней безопасности и остановка в запрещенных местах. Поправка, уменьшающая скидку за досрочную оплату штрафа с 50% до 25%, начала действовать с 1 января 2025 года.

Эти меры, по словам собеседника, призваны уменьшить соблазн нарушать правила дорожного движения. Тен отметил, что система видеонаблюдения с камерами фиксации нарушений также играет важную роль в повышении дисциплины водителей.

Эксперт акцентировал внимание на том, что ключевым фактором в снижении смертности при ДТП является своевременная реакция скорой помощи, полиции, пожарных и врачей. В планах партии — улучшить взаимодействие этих служб и вдвое сократить смертность в ДТП к 2030 году.