Депутат Свинцов усомнился в запрете «Гарри Поттера» из-за пропаганды чайлдфри
Заместитель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов выразил сомнения относительно возможности запрета саги о Гарри Поттере в России из-за пропаганды чайлдфри. Об этом сообщил «Ридус».
Ранее СМИ, ссылаясь на Минкульт, заявили о возможном исчезновении фильмов о Гарри Поттере и «Игры престолов» с российских онлайн-площадок из-за пропаганды образа жизни без детей.
«Я не смотрел „Игру престолов“, поэтому не могу ничего сказать. Что касается фильмов о Гарри Поттере, то я не увидел там пропаганды чайлдфри», — отметил депутат.
По словам парламентария, соответствующая информация больше похожа на фейковую новость.