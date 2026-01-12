Депутат Свинцов сообщил, что пока не использует ИИ для написания законопроектов

Зампред комитета Госдумы по информационным технологиям Андрей Свинцов в беседе с «Газетой.ru» сообщил, что пока не применяет нейросети для разработки законопроектов.
Депутат сослался на недостаточное знание ИИ тонкостей российского законодательства.
«Для того чтобы профессионально писать с помощью нейросетей законопроекты, необходимо создавать отдельную [нейросеть]», — пояснил парламентарий.
При этом Свинцов подтвердил использование искусственного интеллекта в работе депутатов, преимущественно для анализа действующего законодательства, изучения судебной практики и сбора сведений из открытых источников.
