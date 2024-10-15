Депутат Свинцов рассказал, что тратит на завтрак в Госдуме порядка 100 рублей
Позавтракать в столовой Государственной думы РФ можно на 100 рублей. Об этом рассказал сайту Life депутат Андрей Свинцов.
Одно из любимых блюд народного избранника — овсяная каша на воде или молоке. Стоимость этого блюда в Госдуме составляет около 30 рублей.
«На обед я всегда ем два вареных яйца, они здесь стоят 20 рублей, и куриный суп. У меня умеренные предпочтения», — поделился Свинцов.
Однако за обед парламентарии платят не менее 600 рублей. Учитывая уровень доходов представителей власти, цены в столовой можно поднять, отметил нардеп Михаил Делягин.
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