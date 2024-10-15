Депутат Свинцов рассказал, что тратит на завтрак в Госдуме порядка 100 рублей

Позавтракать в столовой Государственной думы РФ можно на 100 рублей. Об этом рассказал сайту Life депутат Андрей Свинцов.

Одно из любимых блюд народного избранника — овсяная каша на воде или молоке. Стоимость этого блюда в Госдуме составляет около 30 рублей.

«На обед я всегда ем два вареных яйца, они здесь стоят 20 рублей, и куриный суп. У меня умеренные предпочтения», — поделился Свинцов.

Однако за обед парламентарии платят не менее 600 рублей. Учитывая уровень доходов представителей власти, цены в столовой можно поднять, отметил нардеп Михаил Делягин.