Депутат Свинцов раскритиковал идею страхового налога на утечку данных

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с «Москвой 24» высказался против введения гарантированных выплат пострадавшим от утечек информации.

Свинцов считает, что установление компенсаций жертвам утечек персональных данных приведет к дополнительной нагрузке для бизнеса в виде квазиналога. Подтверждать источники утечек сложно и дорого, отметил депутат.

По мнению Свинцова, главной задачей должно стать повышение цифровой гигиены россиян, поскольку 99% персональных данных граждан уже находятся в интернете. Депутат предложил схему, при которой человек будет регистрироваться на портале «Госуслуги», а операторы данных будут получать обезличенный код для работы с информацией.

Средства, которые могли бы быть потрачены на страховые выплаты, лучше инвестировать для перехода компаний на отечественные цифровые решения, уверен Свинцов.