Депутат Свинцов: игровые квесты должны проверяться Роспотребнадзором и МЧС
Депутат Госдумы Андрей Свинцов прокомментировал пожар в «Доме ужасов» в Махачкале. Там во время квеста погибли две девушки, одна из которых была прикована к стулу, сообщил Life.
Парламентарий призвал ужесточить требования к хоррор-мероприятиям. По его мнению, сотрудники МЧС РФ и Роспотребнадзора должны периодически проводить проверки на выявление нарушений.
Свинцов также отметил, что готов возглавить соответствующую рабочую группу в Госдуме, если станет обсуждаться вопрос законодательного урегулирования деятельности таких квестов.
Ансамбль Коломенской филармонии выступил в парке «Кривякино» в Воскресенске
Более 12 километров дорог отремонтируют в 3 округах Подмосковья этим летом
Конкурс инклюзивных бизнес-проектов начался в Подмосковье
Кремль пригрозил ответом на перечисление Украине доходов от российских активов
Новый арт-объект появится на бульваре Победы в Белоозерском
Школу на 1375 мест под Солнечногорском достроят к 1 сентября
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте