Депутат Свинцов: игровые квесты должны проверяться Роспотребнадзором и МЧС

Депутат Госдумы Андрей Свинцов прокомментировал пожар в «Доме ужасов» в Махачкале. Там во время квеста погибли две девушки, одна из которых была прикована к стулу, сообщил Life.

Парламентарий призвал ужесточить требования к хоррор-мероприятиям. По его мнению, сотрудники МЧС РФ и Роспотребнадзора должны периодически проводить проверки на выявление нарушений.

Свинцов также отметил, что готов возглавить соответствующую рабочую группу в Госдуме, если станет обсуждаться вопрос законодательного урегулирования деятельности таких квестов.

Маразм по-американски: старикам там место

Ненужная война и бешеный кролик. По чьим стопам пошел Джо Байден

Много Глюкозы или наркоты? Других певичек для металлургов нет?

Фейк: подросткам в Крыму раздали повестки, чтобы отправить их в зону СВО

Неравный бой. У кого больше шансов стать президентом США в 2024 году?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте