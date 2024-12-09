Депутат Сухарев заявил, что Неделя бизнеса в Уфе поможет привлечь в регион инвестиции

В Уфе проходит международная неделя бизнеса, благодаря которой в регион могут потечь новые инвестиции. Таким мнением поделился с «ФедералПресс» первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев.
Он подчеркнул, что в мероприятии участвуют представители различных стран, в частности, таких, как Индия, Португалия и Словакия. Благодаря этому можно открыть новые возможности к сотрудничеству.
Сухарев добавил, что Башкирии нужно добавить узнаваемости, чтобы сделать ее более привлекательной для новых проектов и вложений. И международные конференции и форумы способствуют этому.
В Госдуме предложили создать стратегический резерв биткоина
Путин заявил, что Россия гордится мужеством бойцов СВО
Открытый урок ко Дню Конституции России пройдет в Химках 12 декабря
Прокуратура примет меры по факту гибели рабочего на подмосковном «СнежКоме»
Атлетический забег к 83-летию битвы под Москвой прошел в Дмитрове
Алина Ветчинина из Дмитрова стала мастером спорта России по боксу
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте