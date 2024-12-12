Депутат Стенякина: исполнение гимна в школах полезно для детей и родителей

Государство может задействовать патриотическое воспитание детей в прививании аналогичных ценностей родителям. Об этом заявила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Екатерина Стенякина в эфире радиостанции Sputnik .

По словам депутата, поднятие российского флага и пение гимна в образовательных учреждениях полезны не только для школьников, но и для их родителей.

«Мне кажется, что тема Конституции тоже должна в школах звучать серьезнее, и через детей у нас будет возможность пообщаться с родителями, потому что ребенок будет делиться с ними тем, что ему рассказали в школе», — высказалась парламентарий.

В заключение Стенякина отметила, что любовь подрастающего поколения к государству распространяется на бабушек, дедушек, матерей и отцов.