Депутат Соломатина назвала возраст до 30 лет идеальным для рождения первенца

Депутат Госдумы Татьяна Соломатина назвала идеальным для рождения первого ребенка возраст от 18 до 30 лет. В разговоре с NEWS.ru она пояснила, что после 30 у женщин снижается репродуктивная функция.
«А вот дальше 30 лет уже поздно для рождения ребенка. Дальше идет угасание репродуктивной функции», — сказала политик.
Ранее первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина сообщила, что около 62% жителей страны учитывают мнение работодателя, принимая решение о рождении ребенка. Российский союз промышленников и предпринимателей провел опрос и выяснил, что более половины отечественных компаний внедряют медицинские программы для поддержания здоровья сотрудниц и популяризации здорового образа жизни.
Рыбак провалился под лед на Москве-реке. Его заметила провожавшая детей в школу женщина
Военные за ночь уничтожили 36 БПЛА над регионами России
Спасатели ликвидировали крупный пожар на складе в Сходне
«Громадная сумма». Орбан — о реальности выплат Украине от «коалиции желающих»
Прятала миллионы в цветочном горшке и угрожала убийством. За что жену экс-мэра Сочи Копайгородского поместили в СИЗО
«Влечению нужна напряженность». Стало известно, что убивает страсть в спальне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте