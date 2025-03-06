Депутат Соломатина назвала возраст до 30 лет идеальным для рождения первенца

Депутат Госдумы Татьяна Соломатина назвала идеальным для рождения первого ребенка возраст от 18 до 30 лет. В разговоре с NEWS.ru она пояснила, что после 30 у женщин снижается репродуктивная функция.

«А вот дальше 30 лет уже поздно для рождения ребенка. Дальше идет угасание репродуктивной функции», — сказала политик.

Ранее первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина сообщила, что около 62% жителей страны учитывают мнение работодателя, принимая решение о рождении ребенка. Российский союз промышленников и предпринимателей провел опрос и выяснил, что более половины отечественных компаний внедряют медицинские программы для поддержания здоровья сотрудниц и популяризации здорового образа жизни.